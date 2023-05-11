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8:33, 11 мая 2023 года Орловца в подпитии ограбил его же знакомый Мужчина лишился дорогостоящего телефона.





Житель Орла коротал время за бутылкой спиртного со своим знакомым. Вместе они слушали музыку на телефоне, в какой-то момент товарищ подшофе предложил мужчине сдать в ломбард его сотовый. Владелец отказался, но собутыльник не растерялся: схватил телефон и скрылся. Ничего не оставалось делать, как идти в полицию.



Дознаватели завели уголовное дело по статье "грабеж", начался поиск горе-друга потерпевшего. Установить его место нахождения удалось оперативникам. Оказалось, что телефон стоимостью 30 тысяч рублей тот и правда сдал в ломбард, выручив за него около трех тысяч. Гаджет изъяли и вернули владельцу.



А 31-летнему грабителю теперь придется держать ответ перед судом. Пока что продолжается предварительное расследование.





Ольга СУПОНЕВА



