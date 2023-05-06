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10:45, 6 мая 2023 года Во всех районах Орловской области благоустроены воинские захоронения Всего в регионе около полутора тысяч мемориалов.





Такую информацию озвучил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира, который он провел в социальных сетях 5 мая. Всего на Орловщине насчитывается 1475 мемориалов разной величины, 39 Вечных огней и 13 огней Памяти.



- Давал поручение традиционно перед 9 Мая во всех районах области организовать работу по их приведению в порядок. Работа эта, по докладам глав районов, выполнена. Буду дальше держать вопрос на контроле, - отметил глава региона.





Ольга СУПОНЕВА



