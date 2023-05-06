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14:00, 6 мая 2023 года Орловцы присоединяются к акции "Окна Победы" Все больше жителей украшают свои окна тематическими рисунками, связанными со священным праздником.





К Всероссийской акции "Окна Победы" присоединяются организации и простые жители Орловщины. В областном центре абсолютно все дошкольные учреждения украсили окошки аппликациями и картинами, связанными с приближающимся праздником.



Так, городская администрация поделилась фотоснимками окон детского сада №80. Сотрудники сада вместе с воспитанниками украсили их плакатами и изображениями, посвященными празднику 9 мая. К акции может присоединиться каждый желающий.





Ольга СУПОНЕВА



