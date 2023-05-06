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9:34, 6 мая 2023 года

В 1700 рублей обойдется орловцам пикник с шашлыком

С прошлого мая мясо, овощи, соусы и напитки немного подорожали.


"Шашлычная корзина" жителям Орловской области обойдется в среднем в 1700 рублей. За эту сумму можно купить 2 килограмма разного мяса, напитки, соусы, а также овощи.

Индекс представил тг-канал "Телеграммы из Орла," он составлен на основе средних цен по региону. Что же можно купить на эти деньги? По пол килограмма свинины, баранины, говядины и куриных окорочков, а также лук и соль для маринада, овощи - картофель, огурцы и томаты, майонез с кетчупом, лимонад, сок и минеральную воду. За год такая корзинка чуть подорожала: в 2022 стоимость пикника была на уровне около 1500 рублей.

Интересно, что свинина и куриные окорочка подешевели на 0,92 и 2,89%, а вот говядина и баранина выросли в цене на 15,5% и на 23,78%. 

В среднем, жителям ЦФО "шашлычная корзина" обойдется в 1838 рублей. Дороже всего сходить на пикник в Москве - больше 2 тысяч рублей, а в Белгороде дешевле всего - 1435 рублей. 



Ольга СУПОНЕВА
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