Делегация от Орловской области поздравит ветеранов в Луганской Народной Республике

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20:42, 5 мая 2023 года
Делегация от Орловской области поздравит ветеранов в Луганской Народной РеспубликеПоездка состоится 6 мая.
Об этом рассказал глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира 5 мая.
– Делегация от Орловской области едет поздравить пять ветеранов Великой Отечественной войны в Троицкий округ Луганской Народной Республики. До каждого постараются доехать, для того, чтобы поддержать наших ветеранов в это непростое время, - отметил губернатор.
Также Клычков отметил, что руководство Троицкого района прибудет на Орловщину для подписания соглашения о гуманитарном взаимодействии.
Сергей Силаев