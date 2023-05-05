Делегация от Орловской области поздравит ветеранов в Луганской Народной Республике

Поездка состоится 6 мая.

Андрей Клычков во время прямого эфира 5 мая. Об этом рассказал глава регионаво время прямого эфира 5 мая.





– Делегация от Орловской области едет поздравить пять ветеранов Великой Отечественной войны в Троицкий округ Луганской Народной Республики. До каждого постараются доехать, для того, чтобы поддержать наших ветеранов в это непростое время, - отметил губернатор.



