Андрей Клычков заявил, что орловский мусоросортировочный завод восстановил работу
Ранее на предприятии впервые за пять лет работы сломались все транспортировочные ленты.
Тему глава Андрей Клычковподнял 6 мая по время прямого эфира.
– Я думаю, все слышали, что завод "ЭкоСити" остановился. Сегодня пришла бумага – все починили, все готовы работать. Вот и правильно. Поэтому, предприятие, известное, старое, вот и работайте. Есть контракт – выполняйте обязательства. Надеюсь, так и дальше будет, - заявил губернатор.