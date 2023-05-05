В Орловском муниципальном округе открыли мемориальную доску Георгию Фомину, погибшему в СВО

Памятноя мероприятие состоялось в селе Лаврово.

На фасаде местной школы памятная табличка появилась 5 мая. Георгий Павлович 27 июня 2022 года за особые личные заслуги досрочно получил звание младшего сержанта, а с 1 июля 2022 года начал участвовать в специальной военной операции.

Даже после контузии, орловец вернулся в строй. Погиб Георгий Фомин 21 августа 2022 года от ранений, несовместимых с жизнью. Указом главы государства он награжден Орденом мужества посмертно.



Фото: администрация Орловского муниципального округа