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16:23, 5 мая 2023 года

В Орловском муниципальном округе открыли мемориальную доску Георгию Фомину, погибшему в СВО

Памятноя мероприятие состоялось в селе Лаврово.


На фасаде местной школы памятная табличка появилась 5 мая. Георгий Павлович 27 июня 2022 года за особые личные заслуги досрочно получил звание младшего сержанта, а с 1 июля 2022 года начал участвовать в специальной военной операции.

Даже после контузии, орловец вернулся в строй. Погиб Георгий Фомин 21 августа 2022 года от ранений, несовместимых с жизнью. Указом главы государства он награжден Орденом мужества посмертно.

Фото: администрация Орловского муниципального округа 




Сергей Силаев
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