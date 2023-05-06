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13:00, 6 мая 2023 года В Орле наградили дружинников За активное содействие в охране общественного порядка.





Орловцев, принимающих участие в охране общественного порядка, наградили. Дружинникам вручили удостоверения, а еще благодарности от мэра.



- Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Орлу Владимир Тишаев поблагодарил граждан за плодотворное сотрудничество в обеспечении охраны общественного порядка, активное участие в профилактике правонарушений, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.









Ольга СУПОНЕВА



