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12:00, 6 мая 2023 года Для семей участников СВО в Малоархангельском районе состоялся праздник "Мы вместе" Гости посмотрели документальный фильм, увидели литературно-музыкальную композицию, а для детей состоялся мастер-класс.





Встреча-праздник прошла на базе Комплексного центра соцобслуживания Малоархангельского района. Здесь собрались взрослые и дети - семьи участников специальной военной операции.



Гостей ждал просмотр документального фильма, творческие номера, мастер-класс по изготовлению декоративного значка с использованием Георгиевской ленты. Также им рассказали о мерах поддержки, на которые в орловском регионе могут рассчитывать близкие бойцов СВО, отмечает региональный департамент соцзащиты.



Не обошлось на встрече "Мы вместе" и без чаепития с домашней выпечкой.









Ольга СУПОНЕВА



