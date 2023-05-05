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16:02, 5 мая 2023 года

В Орловской области создадут резерв глав муниципалитетов

Порядок формирования утвердил губернатор.


Документ опубликован на сайте областного правительства. Указ глава региона Андрей Клычков подписал 3 мая.

Как следует из документа, резерв представляет собой сформированную в установленном порядке группу граждан РФ, обладающих необходимыми профессионально-деловыми, личностными и морально-этическими качествами для избрания на должность главы муниципального образования. К кандидатам предъявляется ряд требований: наличие гражданства России, высшего образования и владение русским языком.

Специальная комиссия оценит кандидатов на основании результатов прохождения двух испытаний: тестирования и индивидуального собеседования. Перечень вопросов для тестирования содержит 50 заданий, для собеседования – 20 вопросов.  

Желающие попасть в резерв должны подать документы, демонстрирующие профессиональную компетентность кандидата, его деловые, личностные качества, потенциал. Оценки орловцам будут ставить по пятибалльной системе.




Сергей Силаев
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