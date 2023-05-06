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10:00, 6 мая 2023 года В Орле прошел парад для ветерана Виктора Севастьяновича Бондаря С наступающим Днем Победы участника войны поздравили юнармейцы и жители города.





Акция "Парад под окнами ветерана" продолжается в Орловской области. Накануне в областном центре парадом во дворе поздравили ветерана Великой Отечественной войны Виктора Севастьяновича Бондаря.



Поздравления от юнармейцев и жителей города с 78-й годовщиной Победы участник войны принимал у своего дома, в Северном районе.



Виктор Севастьянович был призван в ряды Красной армии в ноябре 43-го и отправлен на учебу в Челябинское авиационное училище, затем на службу в транспортную дивизию особого назначения, которая доставляла грузы на фронт. После торжественного мероприятия, устроенного специально для него, он поблагодарил всех участников, отметив, что такой мини-парад растрогал его до слез.





Ольга СУПОНЕВА



