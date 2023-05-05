В трех районах Орловской области прошли патриотические автопробеги ко Дню Победы

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16:30, 5 мая 2023 года
В трех районах Орловской области прошли патриотические автопробеги ко Дню ПобедыМероприятия посвящены 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В Троснянском районе участники автопробега посетили места боевой славы района, возложили цветы на братские захоронения и почтили память павших минутой молчания.
К автопробегу присоединились объединения Свердловского и Глазуновского районов. Участники акции посетили места боевой славы в Змиевке, поселках Куракинский и Глазуновка.
Фото: пресс-служба администрации Троснянского района
Сергей Силаев