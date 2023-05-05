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16:00, 5 мая 2023 года

Орловские юнармейцы прошли маршем у дома ветерана

В регионе продолжается всероссийская акция "Парад перед окнами ветеранов".


Теплые поздравления услышал от ребят житель города Орла и ветеран Великой Отечественной войны Ашот Гарегинович Мискарян.

Ашот Гарегинович – участник боев на украинском фронте в составе 545-го стрелкового полка, рядовой. Освобождал Севастополь, Житомир, Северный Кавказ. Награжден Орденом Отечественной войны первой степени, медалями "За боевые заслуги", Жукова.

Поколение, к которому Вы принадлежите, – это поколение творцов Победы. Вы выстояли и победили в грандиозной битве с фашистской Германией. Ваш героический путь и сегодня является примером для каждого патриота России, вдохновляет новые поколения защитников Родины, которые сражаются с силами коллективного запада за свободу, честь и независимость страны в ходе специальной военной операции, - цитирует пресс-служба правительства региона юнармейцев, поздравивших ветерана.




Сергей Силаев
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