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14:38, 5 мая 2023 года

Андрей Клычков поздравил ветеранов Великой Отечественной и участников СВО с наступающим Днем Победы

Торжественный прием состоялся 5 мая в театре им. Тургенева.


Губернатор Орловской области провел торжественный прием для ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции в преддверии Дня Победы. Андрей Клычков поздравил гостей с наступающим праздником в театре им. Тургенева.



От имени жителей героической Орловщины примите сыновнюю благодарность за Победу, за ваш незабываемый вклад в историю страны, в процветание и укрепление могущества нашей славной Отчизны. За то, что подарили нам саму возможность жить под мирным небом России. Мы продолжим ваше дело – до конца останемся верны победным заветам и традициям нашего народа. Гордость и слава Орловщины – сильные, героические, честные и самодостаточные люди. Простые труженики, защитившие страну и возродившие её к мирной жизни. Мы обязаны вам счастьем и миром всех послевоенных лет. Сейчас наши воины проявляют такой же героизм, как их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, - обратился к гостям Андрей Клычков.

В честь приближающейся 78-й годовщины Победы состоялся также праздничный концерт. 


Ольга СУПОНЕВА
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