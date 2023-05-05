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14:38, 5 мая 2023 года Андрей Клычков поздравил ветеранов Великой Отечественной и участников СВО с наступающим Днем Победы Торжественный прием состоялся 5 мая в театре им. Тургенева.













- Губернатор Орловской области провел торжественный прием для ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции в преддверии Дня Победы. Андрей Клычков поздравил гостей с наступающим праздником в театре им. Тургенева. От имени жителей героической Орловщины примите сыновнюю благодарность за Победу, за ваш незабываемый вклад в историю страны, в процветание и укрепление могущества нашей славной Отчизны. За то, что подарили нам саму возможность жить под мирным небом России. Мы продолжим ваше дело – до конца останемся верны победным заветам и традициям нашего народа. Гордость и слава Орловщины – сильные, героические, честные и самодостаточные люди. Простые труженики, защитившие страну и возродившие её к мирной жизни. Мы обязаны вам счастьем и миром всех послевоенных лет. Сейчас наши воины проявляют такой же героизм, как их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны , - обратился к гостям Андрей Клычков.





В честь приближающейся 78-й годовщины Победы состоялся также праздничный концерт.





Ольга СУПОНЕВА



