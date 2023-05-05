пятница 5.05.2023 19:54:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

17:17, 5 мая 2023 года

На служебных машинах орловской полиции появились портреты участников Великой Отечественной войны

Сотрудники ОВД присоединились к акции "Бессмертный полк" в новом формате.


На служебных и личных автомобилях орловские полицейские разместили портреты своих близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Так в этом году проходит акция "Бессмертный полк" - в новом формате.

Как и сотрудники ОВД, орловцы могут разместить фотоснимки своих родственников - участников войны, тружеников тыла, узников лагерей - на задних и боковых задних стеклах автомобилей. 

Напомним, что традиционного шествия Бессмертного полка в 2023 году в российских регионах не будет из соображений безопасности. 

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области 


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.