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17:17, 5 мая 2023 года На служебных машинах орловской полиции появились портреты участников Великой Отечественной войны Сотрудники ОВД присоединились к акции "Бессмертный полк" в новом формате.





На служебных и личных автомобилях орловские полицейские разместили портреты своих близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Так в этом году проходит акция "Бессмертный полк" - в новом формате.



Как и сотрудники ОВД, орловцы могут разместить фотоснимки своих родственников - участников войны, тружеников тыла, узников лагерей - на задних и боковых задних стеклах автомобилей.



Напомним, что традиционного шествия Бессмертного полка в 2023 году в российских регионах не будет из соображений безопасности.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области





Ольга СУПОНЕВА



