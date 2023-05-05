В Орле и пригороде 6 и 7 мая будет перекрыто движение из-за велогонки

Публикуем список перекрытых участков.

В праздничные выходные орловским автолюбителям придется искать пути объезда. 6 и 7 мая в Орле и пригороде будет частично перекрыто движение из-за соревнований по велоспорту. Публикуем список закрытых для проезда участков.



Так, в субботу 6 мая с 11.00 до 14.00 велогонка пройдет в деревне Болотовские дворы, речь идет о дороге "Орел-Знаменка" (движение в направлении Болотово-Бакланово-Селихово-Павловские Хутора).



В воскресенье 7 мая с 11.00 до 14.00 перекрыто движение будет по улице Раздольной, в районе супермаркета "Метро", с разворотом перед перекрестком с улицей Бурова и улицей Кузнецова. Здесь будут проводиться соревнования по велоспорту среди юношей в возрасте 15-16 лет. Участие примет 120 спортсменов из разных уголков России, сообщили сайту "Вести-Орел" в региональном Департаменте спорта.



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