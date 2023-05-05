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11:43, 5 мая 2023 года Орловская область продала Азербайджану сыворотку против сибирской язвы Экспортировано более четырех тысяч доз препарата.





Отгрузку противосибиреязвенной сыворотки из Орловщины в Азербайджан проконтролировали специалисты регуправления Россельхознадзора. Соседняя страна закупила больше четырех тысяч доз препарата,



Сыворотка из крови лошади выработана на орловском предприятии.



- Сыворотка предназначена для профилактики сибирской язвы у сельскохозяйственных животных (крупный и мелкий рогатый скот, лошади, ослы, верблюды, олени, свиньи, пушные звери) во всех категориях хозяйств. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на груз оформлены сопроводительные документы , - пояснили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.



Фото: архив





Ольга СУПОНЕВА



