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11:32, 5 мая 2023 года В Орле завершается ремонт Тургеневского моста Завтра рабочие приступят к покраске - последнему этапу.





Практически завершены ремонтные работы на пешеходной части Тургеневского моста в Орле. Сегодня рабочие закончат с бетонированием и обустройством опалубки, завтра начнется покраска - финальный этап.



Об этом сообщает администрация Орла:



- Напомним, до этого на Тургеневском мосту полностью заменили ограждение, секции которого также произведены на орловском ООО "Диал". Гарантия на изделия — 5 лет.









Ольга СУПОНЕВА



