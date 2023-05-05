Отключение горячей воды в Орле перенесено на 1-14 июня 2023

Сроки сдвинули по поручению губернатора Андрея Клычкова после многочисленных обращений орловцев.

Сроки планового отключения горячей воды в Орле перенесены с мая 2023 на июнь: отключения пройдут с 1 по 14 число первого летнего месяца. Такое решение принято по поручению губернатора Андрея Клычкова по многочисленным обращениям жителей.



Ранее планировалось, что горячее водоснабжение отключено будет с 11 мая. Однако завершился отопительный сезон, а на улице похолодало, жители написали множество обращений в адрес властей с просьбой скорректировать даты. Андрей Клычков