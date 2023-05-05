пятница 5.05.2023 12:35:38 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

11:11, 5 мая 2023 года

Отключение горячей воды в Орле перенесено на 1-14 июня 2023

Сроки сдвинули по поручению губернатора Андрея Клычкова после многочисленных обращений орловцев.


Сроки планового отключения горячей воды в Орле перенесены с мая 2023 на июнь: отключения пройдут с 1 по 14 число первого летнего месяца. Такое решение принято по поручению губернатора Андрея Клычкова по многочисленным обращениям жителей.

Ранее планировалось, что горячее водоснабжение отключено будет с 11 мая. Однако завершился отопительный сезон, а на улице похолодало, жители написали множество обращений в адрес властей с просьбой скорректировать даты. Андрей Клычков поручил перенести срок. 

После праздничных выходных наши специалисты будут проводить только локальные ремонты теплосетей, для которых могут потребоваться лишь кратковременные отключения горячего водоснабжения. Важно успеть качественно подготовить теплоэнергетический комплекс Орла к отопительному периоду, - прокомментировал ситуацию Сергей Аношин, управляющий директор Орловского филиала АО "Квадра".

В "Квадре" также пояснили, что указанный срок может быть сдвинут повторно в случае необходимости. Орловцам заранее сообщат об изменениях, если таковые будут. 


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.