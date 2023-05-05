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10:42, 5 мая 2023 года В Орле установлен топиарный "Орден" Зеленая фигура появилась на своем традиционном месте - в сквере танкистов





Первая в этом летнем сезоне топиарная фигура появилась в Орле. Это топиарный "Орден", который разместился в сквере танкистов.



"Орден Отечественной войны" разместился среди тюльпанов. Он выполнен из разного вида почвопоковной травы седум. Это растение легко стричь, придавая ему нужную форму.



- Чтобы вырастить эту траву, времени нужно немало. Сначала ее проращивают в теплицах, а затем фиксируют в каждой маленькой ячейке каркаса фигуры. Сильных морозов седум, конечно, не выдерживает, потому фигуры обновляют ежегодно, а вот ожидаемые заморозки в -1 градус перенесет спокойно, - рассказали в администрации Орла.





Ольга СУПОНЕВА



