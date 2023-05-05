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10:47, 5 мая 2023 года На содержание дорог в пригороде Орла направят дополнительные миллионы рублей Средства выделены на поддержание в порядке трасс в Орловском округе.





Из бюджета Орловской области дополнительно выделено дополнительное финансирование на содержание дорог Орловского муниципального округа. Сумма составляет 9,5 миллиона рублей.



- Выделенные средства из регионального бюджета направят на содержание автодорог общего пользования местного значения, в том числе и на закупку дорожной техники, - отмечает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



В 2023 году в Орловском округе отремонтируют, по плану, дороги в деревнях Казначеево, Нижняя Лужна, Образцово, Ольховец и поселок Зареченский.





Ольга СУПОНЕВА



