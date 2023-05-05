Орловцы привезли россыпь наград с первенства страны по пулевой стрельбе

Участие в соревнованиях принимали спортсмены до 19 лет.

Первенство России завершилось в Ижевске. Дарья Фатеева и Илья Суханов победили в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Дмитрий Семенчуков стал вторым в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Женскую сборную представляли Арина Карпычева, Анастасия Цуканова, Лилия Дмитриева. В стрельбе по движущейся мишени команда заняла второе место, сообщили в департаменте физической культуры и спорта Орловской области.

Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области