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8:03, 5 мая 2023 года В Ливнах сегодня пройдет благотворительный концерт в поддержку участников СВО Все собранные средства будут направлены на комплектование гуманитарных грузов.





В городе Ливны сегодня, 5 мая, пройдет благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции. Он пройдет в центре молодежи "Лидер".



Как сообщили в администрации Ливен, в рамках концерта-акции "Героев достойны!" в фойе центра будет установлен ящик для сбора средств. Все собранные деньги пойдут на формирование гуманитарных грузов для военнослужащих.



Начало концерта в 16.00, вход свободный.











Ольга СУПОНЕВА



