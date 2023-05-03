В Орле волонтеры очищают реку Оку

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20:30, 3 мая 2023 года
В Орле волонтеры очищают реку ОкуРаботой занимается подводный клуб "Орел".
К активистам клуба нередко обращаются люди, живущие на побережье – просят помочь очистить дно. Специалисты вытаскивают самые разные находки на берег: от тракторных покрышек до бетонных блоков.
Региональные власти следят за уровнем загрязнения. В настоящее время уже разработана проектно-сметная документация, которая направлена в министерство природных ресурсов и экологии РФ.
Получит ли деньги областная столица на очистку реки, станет известно в конце 2023 года. Согласно проекту, реку планируют очищать с помощью плавучего крана.
Даниил Борисов