В Орле волонтеры очищают реку Оку

Работой занимается подводный клуб "Орел".

К активистам клуба нередко обращаются люди, живущие на побережье – просят помочь очистить дно. Специалисты вытаскивают самые разные находки на берег: от тракторных покрышек до бетонных блоков.



Региональные власти следят за уровнем загрязнения. В настоящее время уже разработана проектно-сметная документация, которая направлена в министерство природных ресурсов и экологии РФ.



Получит ли деньги областная столица на очистку реки, станет известно в конце 2023 года. Согласно проекту, реку планируют очищать с помощью плавучего крана.