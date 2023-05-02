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18:55, 2 мая 2023 года

Губернатор Клычков проинспектировал с жителями благоустройство двора на Планерной в Орле

На объекте завершаются строительные работы.


Глава Орловской области Андрей Клычков проинспектировал благоустройство дворовой территории дома №35 по улице Планерной с местными жителями. Согласно проекту, здесь должен появиться асфальт на проезжей части, малые архитектурные формы, освещение, а пешеходные дорожки оснастят тротуарами.

Я рад, что наконец работы завершаются. Пока они не приняты, пока подрядчик здесь, необходимо посмотреть, что нужно подправить. Я считаю, что необходимо расписать ремонт дворов по годам, чтобы у жителей было понимание, когда именно будет отремонтирована их дворовая территория и что будет сделано. Надеюсь, и депутаты поддержат эту идею, - цитирует тг-канал "Телеграммы из Орла" губернатора Андрея Клычкова.

Напомним, ранее по инициативе главы региона в Орловской области запустили проект "Народная приемка". Теперь местные жители имеют возможность самостоятельно оценить результаты работ.

Фото: "Телеграммы из Орла"

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Сергей Силаев
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