Губернатор Клычков проинспектировал с жителями благоустройство двора на Планерной в Орле

На объекте завершаются строительные работы.

Глава Орловской области Андрей Клычков проинспектировал благоустройство дворовой территории дома №35 по улице Планерной с местными жителями. Согласно проекту, здесь должен появиться асфальт на проезжей части, малые архитектурные формы, освещение, а пешеходные дорожки оснастят тротуарами.

– Я рад, что наконец работы завершаются. Пока они не приняты, пока подрядчик здесь, необходимо посмотреть, что нужно подправить. Я считаю, что необходимо расписать ремонт дворов по годам, чтобы у жителей было понимание, когда именно будет отремонтирована их дворовая территория и что будет сделано. Надеюсь, и депутаты поддержат эту идею, - цитирует тг-канал "Телеграммы из Орла" губернатора Андрея Клычкова.

Напомним, ранее по инициативе главы региона в Орловской области запустили проект "Народная приемка". Теперь местные жители имеют возможность самостоятельно оценить результаты работ.



Фото: "Телеграммы из Орла"





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