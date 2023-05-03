В Орловской области выявили почти 170 случаев COVID-19 за неделю

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19:30, 2 мая 2023 года
В Орловской области выявили почти 170 случаев COVID-19 за неделюЗаболеваемость снизилась на 1,2%.
Коронавирусом на 17-ой календарной неделе заболели жители 15 муниципальных образований. Диагноз подтвердился у 168 орловцев. Такие цифры представили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области.
Заболевания COVID-19 более чем в 90% случаев протекают с признаками ОРВИ, пневмония развивается в 7% случаев. Треть заболевших – лица в возрасте от 40 до 64 лет.
Сергей Силаев
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