Участники СВО из Орловской области смогут бесплатно пройти обучение

А работодатели получат субсидии за их трудоустройство.

Постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин 28 апреля. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Участники специальной военной операции смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по востребованным специальностям. Работодатели будут получать субсидии за их трудоустройство. Решение распространяется на членов семей-участников СВО, а затраты образовательных организаций возместит правительство РФ с помощью грантов.

– Субсидия, которую получат работодатели за трудоустройство таких граждан, будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев, - уточняется в преамбуле к постановлению.



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