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18:07, 2 мая 2023 года МЧС по Орловской области предупредило жителей о заморозке В ночь на 3 мая столбики термометров на Орловщине вновь опустятся ниже нуля.





ГУ МЧС России по Орловской области предупредило жителей региона об опасном агрометеорологическом явлении. В ночь со 2 на 3 мая в регионе местами ожидается заморозок.



По прогнозу орловского гидрометцентра, ночью и утром 3 мая на территории области вероятны заморозки до -3 градусов.



- В результате данных погодных условий возможно неблагоприятное воздействие на сельскохозяйственные культуры.При понижении температуры увеличивается риск возникновения техногенных пожаров. Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности в это время, - отметили в ведомстве.



Фото: архив





Ольга СУПОНЕВА



