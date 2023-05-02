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16:25, 2 мая 2023 года В Орле начали приводить в порядок памятники и мемориалы К сегодняшнему дню помыли памятник Ленину на центральной площади города и памятник металлургу – он же "Алеша".





В Орле начали приводить в порядок памятники и мемориалы. Уже помыли памятник Ленину на центральной площади города и памятник металлургу – он же "Алеша". Также работы велись с памятником генералу Ермолову.



За май будет помыто 24 памятника. Помывка обойдется бюджету в 250 тысяч рублей.





