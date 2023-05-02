Удостоверение "Дети войны Орловской области" получили почти 33 тысячи человек

Выдача документов носила беззаявительный характер.

Выдача удостоверений началась с 2022 года. В настоящее время документ получили 32 738 орловцев, родившихся с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года.

Для получения не нужно было подавать никакие документы, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла". Удостоверение дает право на оказание медпомощи и социальных услуг вне очереди.

Введение удостоверения детям войны реализованы по инициативе главы региона Андрея Клычкова.