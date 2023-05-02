Двое орловцев предстанут перед судом за хищение металла

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16:00, 2 мая 2023 года
Двое орловцев предстанут перед судом за хищение металлаСумма украденного превысила 14 тысяч рублей.
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Орловского муниципального округа, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.
Следствие установило, что в феврале 2023 года 28-летний и 16-летний местные жители похитили цветной и черный металл с огороженного участка. Общая сумма похищенного превысила 14 тысяч рублей.
Доказательства собраны, прокурор утвердил обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения.
Сергей Силаев