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15:07, 2 мая 2023 года Семьи орловских участников СВО поддерживают продуктами Близким военнослужащих передано больше двух тысяч "коробок поддержки".









В наборы входят продукты с длительным сроком годности. Это масло, гречка, рис, мука, макароны, сахар, чай, сгущенка, сладости. Большинство из них произведено на орловских фабриках.



Сейчас идет формирование новой партии коробок с помощью.

2300 - столько "коробок поддержки" получили жители Орловской области, чьи главы семейств принимают участие в специальной военной операции на Украине. Близких военнослужащих поддерживают провизией.В наборы входят продукты с длительным сроком годности. Это масло, гречка, рис, мука, макароны, сахар, чай, сгущенка, сладости. Большинство из них произведено на орловских фабриках.Сейчас идет формирование новой партии коробок с помощью. Подать заявку можно через сайт Орловского социального кластера.

Фото: телеграммы из Орла





Ольга СУПОНЕВА



