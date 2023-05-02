В Орле почти завершились демонтажные работы в поликлинике №3

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15:00, 2 мая 2023 года
В Орле почти завершились демонтажные работы в поликлинике №3В медучреждении продолжается капитальный ремонт.
Работы стартовали в декабре. Строители практически завершили демонтаж, параллельно рабочие занимались перепланировкой помещений. Самое большое – актовый зал площадью почти 500 квадратных метров.
– Сейчас строители готовятся к штукатурным работам, заливке полов, монтируют электрику, сантехнику, коммуникации, а также занимаются кровельными и фасадными работами, - уточнили в департаменте здравоохранения Орловской области.
Поликлинику ремонтируют в рамках национального проекта "Здравоохранение". На работу выделено свыше 100 миллионов рублей, часть средств пойдет на закупку оборудования.
Фото: департамент здравоохранения региона
Сергей Силаев