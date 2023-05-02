В Орле почти завершились демонтажные работы в поликлинике №3

В медучреждении продолжается капитальный ремонт.

Работы стартовали в декабре. Строители практически завершили демонтаж, параллельно рабочие занимались перепланировкой помещений. Самое большое – актовый зал площадью почти 500 квадратных метров.

– Сейчас строители готовятся к штукатурным работам, заливке полов, монтируют электрику, сантехнику, коммуникации, а также занимаются кровельными и фасадными работами, - уточнили в департаменте здравоохранения Орловской области.

Поликлинику ремонтируют в рамках национального проекта "Здравоохранение". На работу выделено свыше 100 миллионов рублей, часть средств пойдет на закупку оборудования.



Фото: департамент здравоохранения региона