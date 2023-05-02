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14:50, 2 мая 2023 года В Орле назвали победителей конкурса чтецов по творчеству поэтессы Людмилы Внуковой В 2023 году мероприятие посвятили 80-летию освобождения областной столицы от оккупации.





В Орле подвели итоги ежегодного конкурса чтецов по творчеству поэтессы Людмилы Внуковой. В 2023 году его посвятили 80-летию освобождения областной столицы от фашистских захватчиков.



Участие приняли 200 человек – и дети, и взрослые. Дипломы и памятные подарки получили 25 победителей и 22 призера





Татьяна Тимохина



