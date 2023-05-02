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14:30, 2 мая 2023 года В Орле более 1 700 детей претендуют на льготу по оплате путевки в лагерь Предварительный прием завершен.





Управление образования, спорта и физкультуры администрации Орла подвело промежуточные итоги летней оздоровительной кампании. Следующим этапом станет прием документов от родителей или законных представителей. Он продлится до 15 мая. По информации пресс-службы мэрии, в связи с большим количеством заявок, прием документов ведется с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и 15.00 до 18.00 по адресу: переулок Почтовый, дом 8.





Сергей Силаев



