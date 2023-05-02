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12:16, 2 мая 2023 года В Орле создадут городскую общественную палату Соответствующее постановление подписано мэром Юрием Парахиным.





На основании постановления №1890 в Орле будет создана городская общественная палата. Документ уже подписан мэром Юрием Парахиным и также отменяет постановления мэрии "Об Общественном совете города Орла" и "Об Общественном совете при мэре города Орла".



Как следует из документа, общественная палата будет независимым коллегиальным органом, работающим на общественных началах. Палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, НКО и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов развития, обеспечения нацбезопасности, защиты прав и свобод, конституционного строя и демократических принципов развития гражданского общества.



В состав общественной палаты будет входить 21 участник.





Артем Ежаков



