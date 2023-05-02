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12:07, 2 мая 2023 года Несколько районов Орловщины завершили сев яровых Посевная кампания продолжается.





В Орловской области аграрии посеяли яровых культур почти 95% от плана или 365,37 тысячи гектаров. Несколько районов уже справились с этой задачей полностью: сев завершен в Урицком, Залегощенском, Глазуновском, Покровском, Верховском, Краснозоренском районах.



По информации на 2 мая 2023, продолжается сев ярового рапса, подсолнечника, масличного льна, сои. На 30 тысячах гектаров уже высеяна сахарная свекла, на 1,32 тысячи гектаров - картофель.



Также хозяйства ведут сев однолетних трав, кукурузы на зерно. А в Сосковском районе начался сев гречихи, уже засеяно 50 гектаров.



Данные представил телеграм-канал "Телеграммы из Орла".





Ольга СУПОНЕВА



