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11:14, 2 мая 2023 года В орловских школах в 2023 году последние звонки пройдут 23 мая А на 23-24 июня запланированы выпускные вечера.





Стала известна дата последних звонков в школах Орловской области. В 2023 году ребят на каникулы и в дальнейшую взрослую жизнь проводят 23 мая.



По сообщению телеграм-канала "Телеграммы из Орла", 23 июня пройдет бал медалистов, а выпускные вечера запланированы на 23 и 24 июня.



Но прежде школьникам предстоит сдать экзамены: испытания пройдет более 10 тысяч выпускников, из них 2,6 тысячи человек сдадут ЕГЭ.



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В Орловской области экзамены предстоит сдать 10 тысячам школьников.





Ольга СУПОНЕВА



