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11:17, 2 мая 2023 года В Орловской области экзамены предстоит сдать 10 тысячам школьников Испытания ЕГЭ предстоит пройти почти трем тысячам выпускников.





Экзамены приближаются. В Орловской области экзаменационную кампанию предстоит пройти более чем 10 тысячам школьников, ЕГЭ сдадут 2 688 человек.



ОГЭ предстоит сдать 6 627 школьникам. В настоящее время уже 384 общественных наблюдателя прошли аккредитацию, завершилась подготовка экспертов региональных предметных комиссий. Самым популярным предметом ЕГЭ у орловских школьников остается обществознание, его сдавать будет более половины одиннадцатиклассников, отмечает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



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В орловских школах в 2023 году последние звонки пройдут 23 мая.





Ольга СУПОНЕВА



