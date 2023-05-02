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10:55, 2 мая 2023 года Свыше 20 орловских производителей представили свою продукцию на тематической продовольственной ярмарке Ярмарка "Сделано в России. Выбираем орловское" прошла в регионе во второй раз.





1 мая в городском парке Орла прошла ярмарка "Сделано в России. Выбираем орловское". Свою продукцию на ней представили более 20 производителей. Мероприятие становится традиционным – оно прошло во второй раз.



Попробовать и оценить орловские продукты мог любой, кто присутствовал на ярмарке. На прилавках были мед, колбасы, фермерские сыры, подсолнечное масло и многое другое. Для детей организовали живой уголок.





Юлия Опанасюк



