Свыше 20 орловских производителей представили свою продукцию на тематической продовольственной ярмарке
Ярмарка "Сделано в России. Выбираем орловское" прошла в регионе во второй раз.
1 мая в городском парке Орла прошла ярмарка "Сделано в России. Выбираем орловское". Свою продукцию на ней представили более 20 производителей. Мероприятие становится традиционным – оно прошло во второй раз.
Попробовать и оценить орловские продукты мог любой, кто присутствовал на ярмарке. На прилавках были мед, колбасы, фермерские сыры, подсолнечное масло и многое другое. Для детей организовали живой уголок.