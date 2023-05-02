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11:07, 2 мая 2023 года В орловском райцентре Колпна отремонтировали дорогу к больнице Средства выделены из областного бюджета по поручению губернатора Андрея Клычкова.





Жителям Колпнянского района теперь комфортнее будет добираться до больницы. К медицинскому учреждению отремонтировали подъездные пути.



Средства на ремонт дороги выделены были из бюджета области по поручению губернатора Андрея Клычкова.



- В рамках ремонта была отремонтирована проезжая часть и пешеходная зона – всего 4617 кв. м, стоимость работ - 5 млн рублей. Въезд на территорию больницы разрешен только для служебного транспорта и маломобильных групп граждан. Для удобства остальных посетителей учреждение предоставляет бесплатную благоустроенную автостоянку, - сообщает районное издание "За изобилие".





Ольга СУПОНЕВА



