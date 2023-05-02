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10:30, 2 мая 2023 года В лесу Ливенского района обнаружены минометные мины Снаряды времен Великой Отечественной войны изъяли и уничтожили спасатели.





Земля в Орловской области продолжает хранить в себе боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Так, в Ливенском районе в минувшие выходные были найдены мины.



В субботу 29 апреля сотрудникам группы спецработ пришлось выезжать в Ливенский район. Здесь, в Жерновском лесу, были обнаружены 5 минометных мин и граната. Снаряды изъяли, а затем ликвидировали.











Ольга СУПОНЕВА



