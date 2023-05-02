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10:27, 2 мая 2023 года В Орле пенсионерка получила ранения после падения в маршрутке Пожилой женщине предстоит лечение.





ДТП случилось днем 30 апреля. Водитель вел автобус "ПАЗ" по Комсомольской улице Орла, он отъезжал от остановки. Пожилая пассажирка не удержалась и упала.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, 76-летняя женщина получила травмы. Машина скорой помощи доставила ее в больницу, где врачи оказали пострадавшей помощь. Ей предстоит амбулаторное лечение.









Ольга СУПОНЕВА



