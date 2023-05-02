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10:18, 2 мая 2023 года В лесу под Орлом заблудился подросток Парень уехал кататься на велосипеде и заплутал в чаще Мценского района.





В службу спасения 1 мая обратился отец заплутавшего парня. Мужчина рассказал, что его сын уехал кататься на велосипеде в Мценском районе, а потом просто пропал и не выходит на связь.



Время было уже вечернее, начались поиски, спасатели приняли в них участие. История эта, к счастью, завершилась благополучно: потеряшку нашел лесник. Подростка передали отцу.



Всего за прошедшие праздничные выходные орловские спасатели выезжали на ликвидацию ЧП и помощь людям 42 раза.









Ольга СУПОНЕВА



