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9:57, 2 мая 2023 года 2 мая в части Орла запретят стоянку и движение машин Речь идет об участке по улице Черкасской от пересечения с улицей Нормандия-Неман до улицы Песковской.





Мэрия Орла предупреждает автолюбителей о временном изменении схемы движения. 2 мая с 00:00 до 20:00 запрещена стоянка, а с 16:00 до 20:00 движение по улице Черкасской от пересечения с улицей Нормандия-Неман до улицы Песковской. Исключение – участники проводимой акции и транспорт экстренных служб.



Со всеми ограничениями можно ознакомиться в статье, подготовленной городской администрацией.



Фото из архива и является иллюстрацией









Артем Ежаков



