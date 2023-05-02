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9:47, 2 мая 2023 года Меркуловский дуб представляет Орловскую область на конкурсе "Всероссийское дерево года – 2023" Орловцы могут помочь дубу выиграть голосование.





В 2023 году в конкурсе "Всероссийское дерево года" от Орловской области участвует Меркуловский дуб. Он находится в нескольких километрах от Спасского-Лутовиново – на территории бывшей усадьбы помещика Протасова, который послужил прототипом главного героя повести Тургенева "Степной король Лир" Мартына Харлова.



Проголосовать за Меркуловский дуб можно по 1 августа на сайте www.rosdrevo.ru. Дерево представлено под номером 56. В случае победы Меркуловский дуб получит сертификат на обследование и проведение оздоровительных мероприятий сертифицированными специалистами Центра древесных экспертиз "Здоровый лес".



Фото: управление лесами Орловской области









Артем Ежаков



