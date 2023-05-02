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8:17, 2 мая 2023 года

В Мценске трое задержаны за попытку украсть дорогие запчасти на грузовики

Подельники похитили комплектующие с территории базы.


Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области, компанию удалось задержать. На базу по улице Тургенева Мценска те вошли через ворота, а запчасти от грузовых автомобилей собирались вынести, перебравшись через забор.

Подельники вызвали грузотакси, сдать краденое они собирались в пункт приема металла. Однако оперативники не позволили криминальным намерениям осуществиться. Возбуждено уголовное дело. 

Запчасти изъяты, их вернут владельцу. 







Ольга СУПОНЕВА
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