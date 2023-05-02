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9:03, 2 мая 2023 года

Первая рабочая неделя мая в Орле будет теплой и дождливой

Воздух прогреется до +20, правда ненадолго.


В Орле первая короткая рабочая неделя мая обещает быть теплой и отметиться дождями. Правда, потепление придет на Орловщину ненадолго.

Судя по прогнозу Росгидрометцентра, вторник 2 мая выдастся солнечным. На термометрах от +1 в ночное время до +15 днем. Без осадков. В среду 3 мая будет пасмурно, а вот воздух прогреется днем до +20. Дождя синоптики не обещают. Он пойдет в четверг: 4 мая пасмурно и небольшие осадки. На термометрах от +18 до +16. В пятницу 5 мая всю ночь будет лить дождь, днем кратковременные осадки. Температура воздуха +7..+14 градусов.

По предварительным прогнозам, к длинным праздничным выходным снова похолодает, над Орловщиной будет пасмурное небо, ожидаются дожди, а ночью даже снег. 


Ольга СУПОНЕВА
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