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9:03, 2 мая 2023 года Первая рабочая неделя мая в Орле будет теплой и дождливой Воздух прогреется до +20, правда ненадолго.









Судя по Росгидрометцентра, вторник 2 мая выдастся солнечным. На термометрах от +1 в ночное время до +15 днем. Без осадков. В среду 3 мая будет пасмурно, а вот воздух прогреется днем до +20. Дождя синоптики не обещают. Он пойдет в четверг: 4 мая пасмурно и небольшие осадки. На термометрах от +18 до +16. В пятницу 5 мая всю ночь будет лить дождь, днем кратковременные осадки. Температура воздуха +7..+14 градусов.



По предварительным прогнозам, к длинным праздничным выходным снова похолодает, над Орловщиной будет пасмурное небо, ожидаются дожди, а ночью даже снег. В Орле первая короткая рабочая неделя мая обещает быть теплой и отметиться дождями. Правда, потепление придет на Орловщину ненадолго.Судя по прогнозу вторник 2 мая выдастся солнечным. На термометрах от +1 в ночное время до +15 днем. Без осадков. В среду 3 мая будет пасмурно, а вот воздух прогреется днем до +20. Дождя синоптики не обещают. Он пойдет в четверг: 4 мая пасмурно и небольшие осадки. На термометрах от +18 до +16. В пятницу 5 мая всю ночь будет лить дождь, днем кратковременные осадки. Температура воздуха +7..+14 градусов.По предварительным прогнозам, к длинным праздничным выходным снова похолодает, над Орловщиной будет пасмурное небо, ожидаются дожди, а ночью даже снег.





Ольга СУПОНЕВА



