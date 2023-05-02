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7:37, 2 мая 2023 года В центре Орла горожан поздравляли с Первомаем В день весны и труда прохожие получили воздушные шары и праздничное настроение.





В 2023 году, из соображений безопасности, в Орле отменено первомайское шествие и прочие масштабные мероприятия. Но горожане не остались без праздничного настроение.



На улице Ленина накануне, 1 мая, представители партии КПРФ, активисты Ленинского комсомола и женского движения "Надежда России" поздравили прохожих с Днем солидарности трудящихся, праздником весны и труда. Орловцы получили поздравления и воздушные шары.



Фото: Иван Дынкович















Ольга СУПОНЕВА



