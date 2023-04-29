Главная » Новости



11:00, 29 апреля 2023 года Орловским школьникам рассказали о квантовых технологиях Лекция прошла на базе Мезенского лицея.





В рамках всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" 27 апреля школьникам прочитали лекцию на тему "Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь". Ребята ближе познакомились с квантовыми технологиями и вычислениями, коммуникациями и сенсорами в повседневной жизни, а также с новыми специальностями в этой сфере, рассказали в департаменте информационных технологий Орловской области.





Сергей Силаев



